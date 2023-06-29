Данилов о ЗАЭС: Украина готовится к любым сценариям

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что Украина тщательно готовится к сценариям развития событий вокруг Запорожской АЭС, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Что касается ситуации на Запорожской АЭС. Мы очень тщательно готовимся к любым сценариям, которые могут состояться. Проходят определенные учения. Мы работаем по той процедуре, которая у нас есть. Если есть соответствующая информация от нашей разведки, что это может произойти, у нас есть протокол, как действовать" , - отметил Данилов.

В то же время он выразил мнение, что реакция мира на события вокруг ЗАЭС должна быть жесткой и мгновенной.

"Если, не дай Бог, такие события (теракт на ЗАЭС – ред.) произойдут, то надо говорить о том, в каком мире мы живем, когда страна-террорист может нанести фактически ядерный удар по стране, не имеющей к ней никакого отношения, и я бы считал, что эта реакция мира должна быть мгновенной, чтобы поставить точку в этом вопросе" , - заявил секретарь СНБО.

Он убежден, что чем быстрее Украина одержит победу над страной-террористом, тем быстрее мировое сообщество выдохнет и будет понимать, что мир находится в безопасности.