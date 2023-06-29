Совбез ООН снова собрался по требованию РФ из-за оружия для Украины

Совбез ООН собрался в пятницу на очередное заседание по требованию России для обсуждения поставок западного Оружия Украине, сообщает Укринформ.

От секретариата ООН выступила заместитель Генерального секретаря по разоружению Исуми Накамицу. Россия пригласила к участию отдельных экспертов, которых постпред Украины при ООН Сергей Кислица в Твиттере назвал "самыми коварными защитниками вторжения в Украину и диктаторских режимов в целом", в том числе американского журналиста Макса Блюменталя, обвиняемого в получении средств из РФ.

Напомним, ранее Россия несколько раз созвала заседание Совбеза для попыток "осуждения" западных поставок оружия Украине. Российская делегация неоднократно указывала на Совбезе ООН, что сама она получает оружие из Ирана и Северной Кореи.