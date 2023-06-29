В Пентагоне пока не готовы говорить о предоставлении ATACMS Украине

В Министерстве обороны США нет информации о каких-либо планируемых на ближайшее время решение о предоставлении Украине ракет ATACMS, сообщает Радио Свобода.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер на брифинге 29 июня.

"Мне нечего объявить по ATACMS, и я не знаю о каких-либо близких решениях по ATACMS" , – сказал спикер Пентагона.

По просьбе журналистов он комментировал сообщение издания The Wall Street Journal, ранее сегодня сообщило, что Соединенные Штаты Америки "близки" к согласованию передачи Украины дальнобойных ракет ATACMS.

В конце мая президент США Джо Байден на вопрос, пора ли для США предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, ответил, что "это все еще на рассмотрении".

Ракета ATACMS имеет радиус действия до 300 км.

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