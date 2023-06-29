В МВФ объяснили, какие реформы ожидают от Украины для следующих траншей

Международный валютный фонд ожидает, что на следующем этапе программы расширенного финансирования EFF украинские власти примут в согласованные сроки законы по улучшению управления и борьбе с коррупцией, сообщает Укринформ.

Об этом сказал глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй.

"В течение следующих полугода мы будем смотреть на реализуемые структурные реформы (в Украине – ред.)" , - отметил представитель Фонда.

В этом контексте он обратил внимание на реформы управления, а также на борьбу с коррупцией. По его словам, "они будут одними из важнейших", за которыми будет следить как МВФ, так и другие международные институты, работающие с Украиной.

В частности, до конца июля Фонд ждет возобновления обязательной процедуры деклараций состояния для чиновников в Украине. Кроме того, к этому же сроку Украине необходимо завершить процедуру принятия закона 8401 о внесении изменений в налоговый кодекс.

В конце сентября программой определен "ориентир" по внесению соответствующих изменений в украинское законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. МВФ также ожидает, что в декабре в Украине будет принято структурное базовое законодательство, которое должно усилить автономию антикоррупционной прокуратуры.

"Это все важные реформы" , - подчеркнул представитель Фонда.

Кроме того, по его словам, на протяжении следующего этапа выполнения программы EFF для Украины ключевой задачей остается разработка бюджета на 2024 год, который должен отвечать целям программы, а также политике макроэкономической устойчивости. По словам Грея, работа на этом направлении начнется уже в ближайшие недели.