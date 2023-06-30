"Вагнер" продолжает вербовать боевиков для войны в Украине – ВВС

ЧВК "Вагнера" продолжает вербовать боевиков для войны в Украине по всей России, несмотря на неудачную попытку мятежа Евгения Пригожина. Об этом, со ссылкой на ВВС, сообщает Украинская правда.

Журналисты BBC отмечают, что позвонили на десятки номеров центров вербовки, расположенных в России. Они сообщали, что обращаются по просьбе брата, и интересовались возможностью присоединиться к войне против Украины в составе "Вагнера".

В частности, в российском Мурманске женщина из спортивного клуба "Викинг" подтвердила, что клуб все еще вербует боевиков для Украины.

Издание отмечает, что длинный список контактных лиц "Вагнера" в основном базируется на бойцовских клубах, включая школы боевых искусств и боксерские клубы.

Несколько человек, отвечая на телефонный звонок, подчеркнули, что новые завербованные подписывают контракты с ЧВК "Вагнер", а не с Минобороны России.

"Министерство обороны здесь абсолютно ни при чем , – отметили в спортивном клубе "Спарта" в Волгограде, – Ничего не остановилось, мы продолжаем набирать людей".