ISW: Как Украина использует инициативу на Бахмутском направлении
Аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что признание "стратегической инициативы" на Бахмутском направлении связано с желанием использовать эту инициативу еще в большей степени, сообщает Украинская правда.
В отчете указывают на то, что украинский Генеральный штаб заявил, что украинские войска захватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и сейчас ведут широкое наступление в этом районе.
По мнению аналитиков, украинские официальные лица, вероятно, сейчас подтверждают, что украинские силы владеют инициативой для того, чтобы дать понять, что они намерены использовать эту инициативу в большей степени.
Украинские войска провели наступательные операции по меньшей мере на двух других участках (кроме Бахмутского направления - ред.) фронта и, по сообщениям, 29 июня достигли успехов.
Отмечают аналитики и то, что Кремль может намереваться взять на себя формальный контроль над группой "Вагнера" после ее вооруженного мятежа и превратить ее в государственную структуру, хотя непонятно, обязался ли Кремль придерживаться такого курса действий.
Недавние спутниковые снимки, возможно, зафиксировали активное строительство вероятной новой базы группы "Вагнера" в Осиповичском районе Беларуси.
Военные аналитики отмечают, что боевики группы "Вагнера" могут дислоцироваться и в других местах Беларуси. В потенциальной базе "Вагнера" в Осиповецком районе нет ничего особо уникального или интересного.
"В Беларуси расположено много полигонов и полевых лагерей, на которых в начале 2022 года находилось 30 000 российских солдат - многие из них находились на границе с Украиной в Гомельской и Брестской областях.
Группа "Вагнера" в Беларуси могла бы использовать некоторые из этих объектов как базы, а также вместо базы в Осиповичском районе, о которой ходят слухи", - говорится в обзоре.
Указывают аналитики и на то, что связанные с Кремлем бизнесмены могут приобрести медиа-империю Пригожина, вероятно, как часть усилий, направленных на уничтожение его репутации в России.
В отчете отмечается, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 29 июня отказался отвечать на вопрос о местонахождении генерала армии Сергея Суровикина, что вызвало новые спекуляции в российском информационном пространстве.
Специалисты предполагают, что отказ Пескова свидетельствует о том, что российские чиновники, возможно, ведут расследование в отношении Суровикина.
Кроме того, западные наблюдатели продолжают размышлять о местонахождении начальника российского Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова после мятежа "Вагнера".
Хотя, напоминают эксперты, Герасимов и ранее не появлялся на публике в течение длительных периодов.
По мнению военных аналитиков, вполне возможно, что Путин еще не решил, как в полной мере отреагировать на мятеж "Вагнера". Это касается и потенциального обновления командного состава российских вооруженных сил или изменения в том, кому из военного руководства Путин отдает предпочтение.
Ключевые выводы ISW за 29 июня:
- Украинский Генеральный штаб заявил, что украинские войска перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и сейчас проводят широкое наступление в этом районе.
- Украинские войска провели наступательные операции по меньшей мере на двух других участках фронта и, по сообщениям, 29 июня добились успехов.
- Кремль, возможно, намерен взять под свой формальный контроль группу "Вагнера" после ее вооруженного мятежа и превратить ее в государственную структуру, хотя непонятно, обязался ли Кремль придерживаться такого курса действий.
- Недавние спутниковые снимки, возможно, зафиксировали активное строительство предполагаемой новой базы ЧВК "Вагнер" в Асиповичах, Беларусь.
- Бизнесмены, связанные с Кремлем, возможно, покупают российскую медиа-империю Пригожина, вероятно, как часть усилий, направленных на уничтожение его репутации в России.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался сообщить о местонахождении генерала армии Сергея Суровикина 29 июня, что вызвало новые спекуляции в российском информационном пространстве.
- Западные наблюдатели продолжают предполагать местонахождение начальника российского Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова после мятежа "Вагнера", хотя его отсутствие на публике не обязательно свидетельствует о его нынешнем официальном положении в российском военном руководстве.
- Российские и украинские войска продолжили ограниченные наземные атаки к югу от Кременной.
- Войска РФ продолжали ограниченные наступательные операции на участке фронта Авдеевка-Донецк.
- В начале мая российские войска построили дамбу на окраине Токмака в оккупированной Запорожской области накануне украинского контрнаступления.
- Источник, связанный с российским отрядом БАРС, сообщил, что российские войска перемещают военную технику в неопределенные районы на восточном (левом) берегу Днепра.
- Партизанская группировка Крыма "Атеш" заявила, что российские войска увеличивают свое присутствие в Армянске для защиты ключевых объектов инфраструктуры на севере Крыма.
- По сообщениям, российские казачьи вооруженные формирования подписывают контракты с Министерством обороны России в рамках более широкой формализации, направленной на интеграцию нерегулярных формирований в структуры МО.