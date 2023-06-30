Пентагон: Часть "Вагнера" остается в Украине

Американское Минобороны владеет информацией о том, что часть наемников российской ЧВК "Вагнер" продолжают находиться на оккупированной Россией территории Украины. Об этом сообщил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

"Относительно ЧВК "Вагнер" и ее дислокации, я бы сказал, что мы продолжаем видеть некоторые элементы группы Вагнера на оккупированной Россией территории Украины" , - заявил представитель Пентагона.

Райдер также прокомментировал сообщения СМИ о том, что на спутниковых снимках воинских частей в Беларуси появились новые сооружения, которые могут предназначаться для размещения бойцов ЧВК "Вагнер".

"Я видел эти сообщения в прессе. Очевидно, это то, что мы в дальнейшем будем отслеживать" , - отметил Райдер.

Представитель оборонного ведомства США также заверил, что американская разведка будет следить за деятельностью всех ячеек ЧВК "Вагнер" в разных регионах мира.