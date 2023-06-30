США могут объявить о передаче ВСУ кассетных боеприпасов в июле – СМИ

США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов, и объявить об этом могут уже в начале июля.﻿ Об этом заявили два американских чиновника, которой занимают высокие должности, сообщает Украинская правда.

Третий американский чиновник сказал, что США рассматривают возможность предоставления Украине усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM), но отказался назвать какие-либо сроки для объявления об этом.

DPICM – это боеголовки класса "земля-земля", которые взрываются и рассеивают несколько небольших боеприпасов или бомб на больших площадях, вызывая более масштабные разрушения, чем одиночные выстрелы.

Это могут быть кумулятивные заряды, которые пробивают бронетехнику, или же они могут разлетаться на осколки или фрагменты, что делает их более опасными и смертоносными для личного состава.

Некоторые правозащитные группы выступают против их использования из-за опасений, что неразорвавшиеся бомбы могут взорваться после боя, потенциально ранив или убив невинных гражданских лиц.

Украина просит США о предоставлении DPICM с прошлого года, но эта идея встретила сопротивление из-за международного договора, который запрещает передачу, использование и накопление этого оружия.

США, Украина и Россия не являются подписантами этого договора, но более 100 стран подписали его, в том числе многие союзники США.

США разработали кассетные боеприпасы во время холодной войны и впоследствии накопили большое количество таких боеприпасов, многие из которых сейчас приближаются к концу своего срока хранения.

Боеприпасами DPICM можно стрелять из артиллерийских систем, которые США уже предоставили Украине.

На этой неделе двухпартийная группа членов Конгресса направила письмо с просьбой к администрации Байдена предоставить Украине "неиспользованный огромный арсенал".

По данным СМИ, Соединенные Штаты также приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.