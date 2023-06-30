СБУ: Задержали нардепа, обещал "отмазать" от экстрадиции за $50 тысяч

СБУ разоблачила﻿ действующего нардепа, который за $50 тысяч обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции. По данным СМИ, речь идет о Сергее Алексееве от Евросолидарности.

"СБУ с ГБР задокументировала преступные действия одного из действующих народных депутатов Украины, который требовал деньги с гражданина одной из европейских стран. За 50 тыс. дол нардеп обещал иностранцу свое содействие во избежание экстрадиции" , - сообщили в СБУ.

Депутат "гарантировал", что использует собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.

По данным следствия, было зафиксировано получение 30 тысяч долларов. Ранее Алексеев получил еще 20 тысяч долларов.

Депутату, главе подкомитета по вопросам правоохранительной деятельности сообщили о подозрении в мошенничестве (ч.4 ст. 190 УК Украины).

В ОГП добавили, что по месту жительства подозреваемого продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.