Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 560 оккупантов и 11 вражеских артсистем
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, потери России в войне против Украины достигли 228 340 военных, 4 041 танк, 7 863 ББМ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 228 340 (+560) человек ликвидировано,
- танков − 4 041 (+3) ед,
- боевых бронированных машин − 7 863 (+6) ед,
- артиллерийских систем − 4 127 (+11) ед,
- РСЗО − 630 (+3) ед,
- средств ПВО − 389 (+1) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 519 (+6) ед,
- крылатых ракет − 1 261 (+0),
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 785 (+5) ед,
- специальной техники − 569 (+0) ед.
Данные уточняются.