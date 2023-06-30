Украина получила более $1,2 миллиарда гранта от США и Финляндии

В государственный бюджет Украины в четверг, 30 июня, поступили грантовые средства в сумме 1,215 миллиарда долларов: 1,2 млрд долл от США и 15 млн долл от Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Грантовые средства предоставлены как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine).

Целью проекта PEACE in Ukraine является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

В Минфине добавили, что привлеченные гранты будут направлены на оплату труда работников государственных органов и педагогических работников, пенсионных выплат, а также выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям и выплаты жилищно-коммунальных субсидий).