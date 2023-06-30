Верховный Cуд поставил в деле точку в деле о национализации Привата

Верховный Суд отменил решение апелляционного суда и подтвердил провомерность применения «антиколомойского закона» и национализации ПриватБанка. Об этом говорится в сообщении госбанка, сообщает Новое время.

"Верховный Суд поставил решительную точку в попытках экс-владельцев банка обжаловать применение „антиколомойского закона“ и национализацию банка" , — отметили в Привате.

Согласно сообщению пресс-службы банка было подано шесть безосновательных ходатайств и даже заявлен отвод коллегии судей, однако «все процессуальные диверсии оппонентов банка» были отклонены судом.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда удовлетворил кассационные жалобы ПриватБанка, Кабмина и Минфина и отменил постановление суда апелляционной инстанции, вынесенное в деле по иску компании BIRGMINTON INVESTING INC (связана с бывшими владельцами банка). Суд также оставил в силе определение суда первой инстанции, которым производство по делу было закрыто.

Компания BIRGMINTON INVESTING INC пыталась обжаловать договор купли-продажи акций, заключенный в процессе национализации ПриватБанка. По этому договору истец приобрел акции банка в процедуре бейл-ин и в дальнейшем продал свои акции государству за 1 гривну.

Как и в других делах, касающихся национализации ПриватБанка, в данном деле ключевым был вопрос применения так называемого «антиколомойского закона» — Закона Украины № 590-IX. В соответствии с этим законом все подобные судебные производства по делам по искам бывших акционеров банка подлежат закрытию.

"Такое решение Верховного Суда является очередным шагом к окончательному решению всех споров о невозможности возвращения национализированного в 2016 году ПриватБанка его бывшим владельцам" , — говорится в сообщении.

В госбанке отметили, что дело по иску BIRGMINTON INVESTING INC стало первым из подобных дел, которое рассматривалось Кассационным хозяйственным судом после предоставления Большой Палатой Верховного Суда выводов относительно обязательности и правомерности применения положений «антиколомойского закона».

В феврале этого года Верховный Суд принял решение по иску бывшего главы ПриватБанка Александра Дубилета, который оспаривал процедуру bail-in.