Свет подорожал, по воде - приготовиться: на сколько вырастут платежки

В Украине выросли некоторые тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Часть из них отобразится в платежках уже в следующем месяце, пишет Данила Крамаренко, РБК-Украина.

Платим за свет по новому тарифу

С 1 июня цены на электроэнергию для бытовых потребителей выросли до 2,64 гривен за кВт-ч. Соответственно, потребленные в этом месяце объемы оплачиваются по новому тарифу, что и отобразится в июльской платежке.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, платежки в среднем вырастут на 250 гривен. Конечно, сумма зависит от того, сколько киловатт наматывает ваш счетчик, однако зная средние объемы потребления, можно оценить разницу.

Отметим, среднемесячное потребление на одно домохозяйство в 2020 году составляло 168 кВт-ч. Ранее этот объем считался по тарифу 1,44 гривен за кВт-ч, поскольку вписывался в лимит менее 250 кВт-ч. То есть нужно было заплатить 242 гривны. Теперь такое количество энергии обойдется в 443,5 гривны - на 200 гривен больше.

Другие примерные расчеты:

если потреблено 200 кВт-ч - было 288, стало 528 гривен (разница 240 гривен)

если потреблено 250 кВт-ч - было 360, стало 660 гривен (разница 300 гривен)

если потреблено 300 кВт-ч - было 444, стало 792 гривны (разница 348 гривен)

Для владельцев двухзонных счетчиков возможность сэкономить сохранилась. Для них в период с 23:00 до 07:00 действует так называемый ночной тариф, по ставке вдвое ниже, то есть 1,32 грн/кВт-ч.

Это означает, что, например, если при объеме потребления в 200 кВт-ч в месяц половину удается перенести на ночные часы (включая энергозатратные приборы - стиральные машинки, кондиционеры, хлебопечки, мультиварки и так далее), то вместо 528 в платежке будет 396 гривен (на 132 гривны меньше).

Резко выросли и тарифы на свет для бизнеса. Однако они начнут действовать с июля, то есть платить по новым тарифам нужно будет с августа.

Максимальные тарифы составят:

ночь с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00 - 3000 грн/МВт-ч (рост на 50%)

день с 07:00 до 19:00 - 5600 грн/МВт-ч (рост на 40%)

вечерний пик с 19:00 до 23:00 - 7200 грн/МВт-ч (рост на 80%)

Тарифы на воду тоже подняли

Накануне Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы для ряда водоканалов. Платежки в среднем вырастут на 32%, однако не в июле, а августе.

В комиссии уточняют, что сумма в платежках вырастет на 62 гривны для среднестатистического домохозяйства (2-3 человека). То есть до повышения она ориентировочно составляла 194 гривен при среднем тарифе 29,78 гривен за кубометр, после повышения будет достигать 194 гривен при среднем тарифе 39,37 гривен за кубометр.

Цены на воду не будут повышены в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях, поскольку на их территории продолжаются боевые действия и есть населенные пункты, которые пострадали от российских оккупантов.

Кроме того, не изменится сумма в платежках для тех, кто получает субсидии, - они будут автоматически пересчитаны.

При этом самые высокие тарифы у тех водоканалов, у которых небольшие объемы реализации услуг, высокая доля реагентов, большая протяженность сетей и т.д. Как правило, больше остальных платят жители Винницы, Павлограда, Дрогобыча и Житомира.

Рост тарифа обусловлен увеличением затрат на электроэнергию в среднем на 14%; повышением оплаты труда на 13%; ростом объемов закупки реагентов на 88%, обязательств лицензиатов по кредитам - 60%.

Сколько будут платить в регионах с 1 июля за кубометр (водоснабжение + водоотведение, цены указаны с НДС):

"Луцкводоканал" - 32,55 гривен

"Аульский водовод" (Днепропетровский облсовет) - 34,28 гривен

"Энергоресурсы" (Никополь, Днепропетровская область) - 40,89 гривен

"Кривбассводоканал" (Кривой Рог) - 38,74 гривен

"Краматорский водоканал" - 39,61 гривен

ПУВКХ Ужгорода - 54,57 гривен

"Водоканал" (Запорожье) - 36,72 гривен

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 36,66 гривен

"Белоцерковьввода" - 50,08 гривен

"Львовводоканал" - 29,07 гривен

"Инфокс" (филиал "Инфоксводоканал", Одеса) - 46,36 гривен

"Кременчугводоканал" - 41,16 гривен

"Полтававодоканал" - 44,44 гривен

"Горводоканал" (Сумской городской совет) - 38,68 гривен

"Хмельницкводоканал" - 34,36 гривен

"Гортепловодоэнергия" (Камянец-Подолський) - 37,66 гривен

"Черновцыводоканал" - 32,97 гривен

"Киевводоканал" - 41,13 гривен

Никопольское ПУВКХ - 42,74 гривен

"Днепрводоканал" - 40,66 гривен

"Ровнооблводоканал" - 45,25 гривен

Для следующих водоканалов устанавливаются два этапа повышения - с 1 июля и 1 сентября.

РБК-Украина приводит соответствующие тарифы за кубометр (с НДС):

"Винницаоблводоканал" - 35,82 и 42,9 гривен

"Житомирводоканал" - 48,14 и 63,61 гривен

"Новомосковскводоканал" - 59,17 и 61,06 гривен

"Днепр - Западный Донбасс" - 39,13 и 42,21 гривен

Павлоградское ПУВКХ - 69,96 и 75,75 гривен

"Днепр - Кировоград" - 55,02 и 63,94 гривен

"Дрогобычводоканал" - 53,68 и 62,17 гривен

"Тернопольводоканал" - 44,11 и 51,08 гривен

"Черкассыводоканал" - 35,43 и 38,98 гривен

"Черниговводоканал" - 39,01 и 44,73 гривен

"Броварытепловодоэнергия" - 38,06 и 43,35 гривен

Что еще подорожает в июле

С 1 июля на довоенный уровень возвращаются налоги на топливо - акцизы и НДС по ставке 20%. Соответственно, вырастут цены на бензин, дизель и автомобильный газ.

Как отметил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, бензин может подорожать на 11 гривен, дизель - на 8 гривен, автогаз - на 3 гривны.

То есть, если по состоянию на сегодня средние цены на бензин А-95 находятся на отметке 44,55 гривен, то они могут подняться до 55,55 гривен. Соответственно, дизельное топливо с 42,95 до 51 гривны, а автомобильный газ с 21,83 до 25 гривен за литр.

В то же время директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев прогнозирует, что бензин в среднем подорожает на 12 гривен, дизель - на 10 гривен, автогаз - на 5 гривен.

Однако не исключено, что рост цен будет сдержан несколькими факторами.

"Думаю, произойдет определенная амортизация за счет снижения розничной наценки, но 11 гривен за литр рынок "не проглотит", соответственно, будет где-то 7-8 гривен по бензину и 5-6 по дизтопливу плюс к действующей цене. Газ подорожает на 3 гривны за литр, потому что наценка на нем меньше и возможностей для амортизации нет" , - считает Сергей Куюн.

Кроме того, в Национальном банке предупреждали, что из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС сельскохозяйственным землям Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей грозит засуха.

Поэтому уже сейчас может снизиться урожайность подсолнечника, овощей и некоторых фруктов. В результате временно поднимутся цены на помидоры, баклажаны, кабачки и перец. Хотя импорт и поставки из других областей должны нивелировать этот эффект.