Раздражает, когда говорят, что наступление медленное − Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидали, сообщает Украинская правда.

"Меня "раздражает", сказал Залужный, когда он слышит, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. По его словам, его войска ежедневно продвигаются вперед, даже если это всего 500 метров".

"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью" , - заявил главком.

Главнокомандующий подчеркнул: чтобы украинское контрнаступление продвигалось быстрее, ему нужно больше − больше каждого вида оружия, а также преимущество в воздухе − истребители F-16.

По его словам, без полного обеспечения войска эти планы вообще невыполнимы, но несмотря на все "они выполняются".