Залужный: Леопард на фронте − мишень, нам нужны снаряды и F-16

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявил, что для успешного продвижения на фронте Украине нужно больше всех видов оружия, значительно больше снарядов и обязательно истребители F-16, чтобы также иметь преимущество в воздухе, сообщает Украинская правда.

Издание отмечает, что на своем командном пункте Залужный имеет экран, который показывает ему все, что находится в воздухе в любой момент − это и авиация стран НАТО на западной границе Украины, украинские самолеты в небе над Украиной и российские самолеты на восточных границах.

"Количество самолетов, которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, которые разрушают наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перебросить сюда?

Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Зачем? Мне не нужно 120 самолетов. Достаточно очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что враг использует авиацию другого поколения. Это если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все бы сказали: "Вы с ума сошли?". Но на этот вопрос: "Нет, нет"" , - заявил главком.

Истребители нужны в частности для того, чтобы разорвать сухопутный коридор между материковой Россией и временно оккупированным Крымом, который оккупанты создали на юге Украины. Разрыв этой связи нанес бы значительный удар по способности России пополнять свои войска.

Издание напоминает, что накануне давно запланированного контрнаступления Украина впервые получила западные боевые танки, в том числе немецкие "Леопарды" и боевые машины пехоты.

Эти танки и боевые машины дебютировали на поле боя, когда началось контрнаступление в начале этого месяца. Но Залужный признал, что несколько из них уже уничтожены.

"Мы получили "Леопард" не для того, чтобы на них ездили на парадах или фотографировались политики, или знаменитости. Они пришли сюда на войну. А "Леопард" на поле боя − это не "Леопард", а мишень" , - заявил Залужный.

Именно поэтому, по его словам, Украина нуждается в авиации и большем количестве снарядов. О потребностях ВСУ Залужный говорит в частности с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

"У нас есть договоренность: 24/7 мы на связи. Поэтому иногда я могу позвонить и сказать: "Если я не получу 100 000 снарядов за неделю, погибнет 1000 человек. Станьте на мое место" , - подчеркнул Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, Милли разделяет все его опасения.