Взрывы в Бердянске: ВСУ подтвердили уничтожение штаба и склада россиян
Украинские военные уничтожили штаб российских оккупантов и состав горюче-смазочных материалов в Бердянске 30 июня. Об этом сообщили вооруженные силы Украины, сообщает Деловая столица.
"В результате успешного удара Сил обороны утром 30.06.2023 поражен штаб и состав ГСМ оккупантов в пригороде временно оккупированного Бердянска", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что утром 30 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздалось 11 взрывов.