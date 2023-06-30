ГБР просит для нардепа Алексеева арест с залогом в 10 миллионов

Государственное бюро расследований просит об аресте подозреваемого народного депутата Сергея Алексеева с альтернативой залога в 10 миллионов гривен, сообщает Украинская правда.

"Все собранные на сегодняшний день доказательства являются достаточно весомыми, и уже позволяют стороне обвинения обратиться к следственному судье с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера альтернативы - залога в размере 10 миллионов гривен" , - заявил представитель ГБР Александр Удовиченко на брифинге.

Удовиченко отметил: на сегодня расследование не завершается, это лишь начальный этап разоблачения лица.

30 июня стало известно о задержании действующего нардепа от фракции "Евросолидарность" Сергея Алексеева. СБУ сообщила, что вместе с ГБР задокументировала, как нардеп требовал деньги с гражданина одной из европейских стран, а именно за 50 тыс. долл. обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции.