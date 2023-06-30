МВФ согласился повременить с отменой в Украине 2% "упрощенки"

Совет директоров Международного валютного фонда согласился предоставить дополнительное время для принятия правительственного законопроекта №8401 об отмене 2% единого налога (ЕН), но рассчитывает на принятие закона до конца в июле. Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей на брифинге после решения МВФ о первом пересмотре программы EFF и выделении Украине второго транша $890 млн, сообщает Экономическая правда.

"Мы поняли, что властям нужно дополнительное время, чтобы получить одобрение парламента… Так что мы в ожидании, что этот закон будет принят к концу июля" , – сказал он.

В то же время глава миссии подчеркнул, что это очень важный законодательный акт в контексте программы, построенной на постепенной мобилизации внутренних доходов.

В целом же Грей отметил, что за последние восемь-девять месяцев никаких задержек относительно договоренностей в реализации реформ в Украине не было.

Среди ближайших важных структурных маяков программы он назвал реформы в сфере управления и борьбы с коррупцией, в частности, принятие в июле закона о восстановлении декларирования государственных должностных лиц, напрямую не вовлеченных в мобилизационные и военные действия, с восстановлением функции НАПК по их проверке и верификации.

Глава миссии добавил, что в сентябре важным структурным маяком будет внесение поправок в закон о финмониторинге и борьбе с отмыванием средств, чтобы восстановить усиленные меры должной осмотрительности в отношении политически значимых лиц (PEP) в соответствии с риск-ориентированным подходом, соответствующим стандартам FATF.

Грей уточнил, что второй пересмотр программы EFF ориентировочно планируется на конец ноября – начало декабря.