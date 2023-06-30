ВСУ наносят удары по обороне РФ издалека, чтобы не рисковать войсками - WSJ

Украинское командование воздерживается от отправки крупных пехотных соединений и западных танков для штурма российских позиций, столкнувшись с жестким сопротивлением Российской Федерации. Силы обороны Украины наносят точечные удары, пытаясь ослабить оборону оккупантов, сообщает УНИАН.

Издание The Wall Street Journal пишет, что украинские силы используют западное оружие большой дальности для поражения российских линий снабжения в глубине временно оккупированной территории. На прошлой неделе британские крылатые ракеты поразили ключевой мост, который Кремль использовал для доставки грузов из Крыма, захваченного Москвой в 2014 году, к линии фронта на юге Украины. Но они также пытаются разрушить первые линии обороны Москвы вдоль фронта, используя более дешевое вооружение для поражения российских артиллерийских орудий, складов боеприпасов и радиоэлектронных помех, а также картируя заминированные поля.

Украинские защитники продолжают атаковать, отбив на этой неделе село Ровнополь, хотя некоторые другие вылазки мало что дали. Силы Украины еще не подошли к построенным россянами оборонительным сооружениям, включая противотанковые траншеи и другие заграждения, примерно в дюжине миль от линии фронта.

"Наступление идет не очень быстро, потому что мы пытаемся уберечь войска" , - сказал 49-летний член команды беспилотников с позывным "Буржуа".

"Подготовка почвы занимает некоторое время. Нам нужно уничтожить как можно больше, прежде чем вводить войска" , - добавил он.

Команда беспилотников Clear Eyes провела последний месяц, пытаясь подготовить почву в нескольких селах Запорожской области. Киев надеется прорвать оборону Москвы в регионе и перерезать сухопутный мост, соединяющий Россию с временно оккупированным Крымом.

За несколько недель до начала контрнаступления группа установила командный пункт на ферме более чем в 10 милях от линии фронта и начала картографировать местность. Если дрон замечал танк, едущий по полю, значит, поле не заминировано. Если из одного дома выезжал и въезжал грузовик, подозревали, что это склад боеприпасов. Они отметили все это на картах на планшетах, которыми поделились с бригадой, работающей в этом районе.

Тем не менее, когда в начале этого месяца началось наземное наступление, по словам командира группы беспилотников Георгия Волкова украинцы были "немного шокированы" степенью российской обороны. Было подготовлено не менее трех оборонительных рубежей. Окопы были вырыты тракторами и укреплены бетоном. Были подготовлены укрытия для танков и другой техники. Дорожки вымощены гравием, чтобы большегрузные машины не застряли в грязи во время ливня.

"Это были простые вещи, но, когда все это вместе, получается большая защитная система" , - сказал Волков.

Взяв несколько сел в этом районе, Украина приостановила масштабные наземные штурмы. С тех пор команда Clear Eyes участвует в непрерывной игре в кошки-мышки: операторы дронов пытаются найти и поразить российскую технику, а россияне пытаются сбить дроны.

Каждое утро перед восходом солнца команда запускает в воздух несколько дронов — обычно несколько небольших коммерческих пропеллерных БПЛА, а иногда и более продвинутые, в том числе американский RQ-20 Puma, который выглядит как крошечный самолет и может много летать. Пилоты управляют беспилотников за пару миль за линией фронта. В командном центре на пяти экранах транслируются сигналы с полдюжины дронов, некоторые из которых контролируются другими близлежащими украинскими подразделениями.

Российский пленный, захваченный в первые дни контрнаступления, нарисовал украинским военным карту населенного пункта, за которым ведется наблюдение. Все объекты предварительно проверяются с помощью дрона, после чего отдается команда артиллерии.

"Это очень долгий процесс - смотреть, анализировать, снова и снова , - сказал Волков, - Враг тоже учится, меняется местами, больше прячется под землей". ﻿

На прошлой неделе один пропеллерный дрон, низко зависший над деревней, заметил дыру в крыше здания. Внутри него операторы увидели танковые боеприпасы. Когда артиллерийская бригада попала в дом, произошел мощный взрыв.

"Он горел до следующего утра" , - сказал "Буржуа".

По его словам, это был четвертый склад, который группа атаковала в этом районе. На прошлой неделе они нанесли еще один удар после того, как беспилотник Puma с тепловизором заметил два грузовика на опушке леса и солдат, разгружающих припасы.

Однако на прошлой неделе команда проиграла "Пуму", когда российское оборудование для помех прервало с ней контакт, оставив военных без усовершенствованного ночного видения.