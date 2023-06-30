Суд оставил митрополита УПЦ МП Павла под домашним арестом

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Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) в виде круглосуточного домашнего ареста. Его подозревают в разжигании религиозной розни и оправдывании действий России.

Сегодня, 30 июня, суд одобрил ходатайство прокурора о продлении круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета еще на 2 месяца.

Защитники Павла (Лебедя) просили личное обязательство или ночной домашний арест. Решение о продлении круглосуточного домашнего ареста считают незаконным и будут обжаловать его в Киевском апелляционном суде.

1 апреля Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Кроме того, митрополита обязали носить электронный браслет.