Кабмин назначил главой АРМА Елену Думу: что о ней известно

Кабинет министров 30 июня на своем заседании назначил главу Агентства по розыску и управлению активами Елену Думу, против ее кандидатуры выступали антикоррупционные активисты, сообщает Новое время.

Об этом заявил депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Как сообщалось, 28 июня Конкурсная комиссия заявила об избрании новой главой АРМА бывшего заместителя главы Черниговской ОГА Елены Думы. Это решение вызвало возмущение Transparency International Ukraine.

"Назначение Елены Думы главой АРМА несет большие репутационные риски для страны и для работы независимой и эффективной деятельности антикоррупционной экосистемы и органов правопорядка" , — говорится в сообщении TI Ukraine.

В организации отметили, что Дума имеет более 22 лет стажа в государственных органах, а также в течение этого времени была очень активной в антикоррупционных и профсоюзных организациях. Однако ее опыт не связан с работой в сфере, касающейся уголовной юстиции, а также не связан с управлением или розыском активов.

"Это вызывает сомнения в том, как компетентно она сумеет контролировать работу сотрудников АРМА и представлять интересы Агентства перед другими органами" , — отметили в пресс-службе.

Также в организации отметили, что в 2019 году Дума принимала непосредственное участие в агитации одного из кандидатов в президенты Украины и дискредитации другого претендента на эту должность.

Кроме того Дума работала заместителем председателя Черниговской облгосадминистрации Анны Коваленко, которая, к тому же, является соучредителем ОО Антикоррупционное движение В. Наливайченко (бывший председатель СБУ — Валентин Наливайченко).

Также в TI Ukraine назвали вероятными деловые контакты с госизменниками и подозреваемыми в сотрудничестве с Россией. В частности, существуют предположения о контактах Елены Думы с экс-главой крымского управления СБУ, подозреваемым в госизмене Олегом Кулиничем.

В 2019 году Дума участвовала в совместной пресс-конференции с Сэмом Кислиным — финансовым донором Рудольфа Джулиани.

"То есть 4 года назад будущая глава АРМА принимала непосредственное участие в попытках дискредитации своей страны и нынешнего президента США, который со своей стороны всячески поддерживает нашу страну и в противостоянии российской агрессии, и в антикоррупционном продвижении" , — отметили в TI Ukraine.

Ранее в Transparensy International Ukraine отметили, что среди кандидатов на будущего руководителя АРМА есть те, назначение которых может представлять значительные риски для всей антикоррупционной экосистемы.