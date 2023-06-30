Россияне обстреляли школу в Донецкой области, двое погибших

В селе Сергеевка Покровского района Донецкой области в результате российского удара по школе два человека погибли, еще шестеро получили ранения, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 30 июня около 11:20 войска РФ ударили предположительно из реактивных систем залпового огня по селу Сергеевка Покровского района.

Попадание произошло на территории местной школы. В ней на момент обстрела находились 12 человек – представители администрации, учителя и технический персонал.

Фото: gp.gov.ua

В результате обстрела погибли учительница начальных классов и главная бухгалтер. Испытали телесные повреждения еще шесть сотрудников – четверо мужчин и две женщины.

Их всех госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

Фото: gp.gov.ua

Часть здания школы практически разрушена: разбиты классные комнаты, кабинеты и другие помещения, разбита мебель и школьный инвентарь.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).