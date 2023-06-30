Дания выделит около 170 млн евро на военную поддержку Украины
Правительство Дании планирует выделить 1,3 млрд датских крон (около 170 млн евро) на военную поддержку Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны страны, сообщает Европейская правда.
Пакет помощи среди прочего включает ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы, машины для разминирования и средства на приобретение артиллерийских снарядов.
"Очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Это большое и важное пожертвование, которое мы сделали на основе пожеланий и потребностей Украины, и которое должно поддерживать борьбу Украины против российских войск", – заявил исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен.
По его словам, этот пакет помощи посылает важный сигнал о том, что Дания будет стоять на стороне Украины столько, сколько это необходимо.
"К сожалению, кажется, что война затягивается, и благодаря многочисленным пожертвованиям мы и наши союзники посылаем мощный сигнал о том, что мы поддерживаем украинцев в долгосрочной перспективе", – резюмировал Троелс Лунд Поульсен.