Непосредственных угроз со стороны РФ и Беларуси на севере нет – Наев

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев заявил, что в настоящее время непосредственной угрозы со стороны Беларуси и России нет, однако, в случае роста уровня угроз предусмотрено наращивание сил, сообщает Укринформ.

"Именно в настоящее время в полосе ответственности Северной группировки войск непосредственной угрозы наступательных действий наземных сил для Украины со стороны Беларуси и России нет. Однако, в случае роста уровня угроз предусмотрено наращивание сил и средств, а также другие практические меры по повышению оборонных способностей группировки" , – отметил Наев.

По его словам, разведка не прекращает свою работу по получению информации. Кроме того, ВСУ ежедневно находятся на постоянном рабочем контакте с иностранными партнерами по обмену информацией.

"Мы осознаем ту информацию, которой владеем, но время не тратим. Это значит, что все без исключения военнослужащие в Северной операционной зоне профессионально выполняют возложенные на них задачи" , — подчеркнул Наев.

В свою очередь командование постепенно увеличивает оборонные способности и занимается мерами по повышению обученности личного состава.