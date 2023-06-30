Китай должен давить на РФ, чтобы она прекратила войну — лидеры ЕС

Лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите, который проходил в четверг и пятницу, согласовали принципы отношений с Китаем, в которых в частности призвали его повлиять на Россию в контексте полномасштабной войны в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в итоговом документе саммита ЕС.

Как отмечают лидеры ЕС, Китай как постоянный член Совета безопасности ООН "несет особую ответственность" за поддержание международного порядка, основанного на правилах, Уставе ООН и международном праве.

"Поэтому Европейский совет призывает Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска из Украины" , – отмечается в документе.

В целом лидеры ЕС подтвердили многомерную политику в отношении Китая, в которой он "одновременно является партнером, конкурентом и системным соперником".

"Несмотря на различные политические и экономические системы, Европейский Союз и Китай имеют общую заинтересованность в конструктивных и стабильных отношениях, основанных на уважении к международному порядку, основанному на правилах, сбалансированном взаимодействии и обоюдности" , – указывают они.

Такая политика предусматривает взаимодействие Брюсселя и Пекина в решении глобальных вопросов, а также торговое взаимодействие, при этом ЕС выражает решимость поднимать перед КНР вопросы прав человека, в частности притеснения мусульманского населения Синьцзяна и Тибета.

Евросоюз начал пересмотр политики в отношении Китая ранее в этом году на фоне продолжения полномасштабной войны России против Украины. В течение весны европейские лидеры активизировали контакты с Китаем, пытаясь привлечь его в качестве посредника к решению войны в Украине.