Шмыгаль: Украина должна стать центром производства оружия

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что после победы Украина должна стать центром производства современного оружия в Европе, сообщает Лига.net.

"Безопасность нашей страны после войны – это не только вступление в НАТО. Это прежде всего наша армия и наш оборонно-промышленный комплекс. Украина должна стать центром производства современного оружия в Европе" , – сказал он.

По его словам, Украина переходит на новую структуру оборонной промышленности, планируя совместные проекты с крупнейшими оборонными компаниями.

"Это обязательно будет включать и локализацию в производстве техники и оружия. Делаем большой упор на современные технологические решения и разработки" , – заявил премьер.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины есть хорошие перспективы иметь свои ракеты с дальностью поражения более тысячи километров. Также в Укроборонпроме сообщали об успешном применении украинского БПЛА на дистанции 1000 км.