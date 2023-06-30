Стрельба в аэропорту Кишинева: в МВД заявили о двух жертвах (Обновлено)
Министерство внутренних дел Молдовы подтвердило информацию о двух жертвах в результате стрельбы в аэропорту Кишинева в пятницу днем, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в сообщении МВД.
В ведомстве подчеркнули, что соответствующие государственные органы работают на месте, "чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло". Среди прочего, была привлечена бригада полиции особого назначения FULGER.
Обновлено. Пассажира, открывшего огонь, задержали молдавские спецназовцы, сообщили в МВД Молдовы.
Как сообщалось, в Кишиневском аэропорту в пятницу днем один из пассажиров-иностранцев открыл стрельбу, после чего работу аэропорта приостановили, а пассажиров эвакуировали.
По данным СМИ, пассажир прибыл рейсом из Турции.
В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня. Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания.
Молдова усилила контроль в аэропорту Кишинева в связи с полномасштабной агрессией против Украины на фоне опасений, что таким образом в государство могут попасть пророссийские агенты.