ЕС будет активно обсуждать гарантии безопасности для Украины – фон дер Ляен

Европейский Союз и его страны-члены в течение следующих недель будут активно обсуждать возможные будущие гарантии безопасности для Украины, чтобы поддержать реализацию украинской Формулы мира, каждый из десяти пунктов которой соответствуют Хартии ООН, сообщает Укринформ.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам второго дня работы саммита ЕС заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"О гарантиях безопасности - мы будем активно обсуждать эту тему в течение следующих недель, в том числе во время саммита НАТО в Вильнюсе. Я думаю, что очень важно, в контексте развития таких гарантий безопасности, чтобы Украина продолжала путь реформ. Чтобы Украина смогла укрепить страну , бороться против коррупции и против отмывания денег, иметь четкую программу действий, сформировать эффективную и мощную судебную систему. Поскольку Европейская комиссия сопровождает правительство Украины во внедрении этих реформ, я могу засвидетельствовать - скорость и решимость, с которой они (украинцы – ред.) выполняют эти реформы, поразительна" , — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она отметила, что все стремятся к миру, но, без сомнения, никто не хочет мира больше украинцев, и дала высокую оценку Формуле мира Владимира Зеленского.

"Эта инициатива, состоящая из 10-ти пунктов, является прекрасной основой для того, чтобы двигаться дальше. Потому что любой ее отдельный пункт и каждое слово соглашаются с Хартией ООН или с резолюциями Объединенных Наций. Это обеспечивает широкую глобальную поддержку. для принципов, изложенных в этой Формуле мира" , - сказала фон дер Ляен.