В Молдове мобилизовали правоохранителей после стрельбы в аэропорту Кишинева

Власти Молдовы перевели все государственные учреждения, а также правоохранительные органы в режим повышенной готовности после смертельной стрельбы в Кишиневском аэропорту в пятницу днем, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

По словам Санду, в результате стрельбы погибли два человека – пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта Кишинева, назвав произошедшее "печальным днем для всех нас".

"Государственные учреждения переведены в режим повышенной готовности, полиция и правоохранительные органы мобилизованы по всей Республике Молдова" , – добавила она.

Как сообщалось, в Кишиневском аэропорту в пятницу днем один из пассажиров-иностранцев открыл стрельбу, после чего работу аэропорта приостановили, а пассажиров эвакуировали.

В результате погибли по меньшей мере два человека, а полиция позже задержала злоумышленника. Прокуратура открыла уголовное производство о "террористическом акте, совершенном путем убийства нескольких лиц".

По данным СМИ, пассажир прибыл рейсом из Турции, а стрельбу он открыл после того, как ему отказали во въезде. Есть неподтвержденные сообщения, что он – гражданин России.