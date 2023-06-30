ВСУ за день уничтожили три склада боеприпасов противника — Генштаб

Вооруженные силы Украины в течение суток поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и радиоэлектронную борьбу (РЕБ) противника.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 30 июня.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага.

В течение суток противник нанес 8 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные жители, повреждены более 20 гражданских жилых домов и учебно-воспитательный комплекс.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 18 боевых столкновений" , — говорится в строительстве.

Ситуация на направлениях

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Красные Лозы Черниговской области; Барановка и Свобода Сумской области; Уды, Гатище, Огурцово и Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Купянск и Кисловка на Харьковщине.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное, Раздолевка, Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Хромово Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Константиновка, Клищиевка, Белая Гора, Дилиевка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении при поддержке авиации враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Очеретино, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. Вместе с тем, враг нанес авиационный удар в районе этого города. Совершил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности, это Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатное и Золотая Нива Донецкой области. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов, в частности, Парасковиевку, Благодатное, Угледар, Новоукраинку, Шахтерское Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Дудчаны, Антоновка, Херсон, Степановка, Днепровское Херсонской области.

Российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга на поле боя. Так, в населенном пункте Сергеевка Херсонской области, после проведения очередной ротации на позициях, с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа взорвалось до 10 военнослужащих противника на минах, установленных предыдущей ротацией.

В то же время российские оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Новопсков Луганской области российские военнослужащие загрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь.