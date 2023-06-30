Лукашенко вспомнил о картах — теперь с "центрами принятия решений"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко начал угрожать странам Европы ударами по "центрам принятия решений". Беларусь якобы уже нашла их на военных картах, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом Лукашенко заявил на выступлении в честь Дня независимости Беларуси.

Диктатор рассказал, что страны Европы якобы "кладут свою голову на ядерную гильотину и рассчитывают, что отделаются малой жертвой".

"Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах" , - добавил Лукашенко.

По его словам, если государственность и независимость российского и белорусского народа окажутся под реальной угрозой, то "ответ будет адекватным".

"Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу" , - пригрозил диктатор.

Стоит заметить, что ранее Лукашенко, пытаясь оправдать полномасштабную войну против Украины, "прославился" своим обещанием "показать, откуда нападение на Беларусь готовилось". Это произошло во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 11 марта. Для этого самопровозглашенный президент Беларуси "даже привез с собой в Москву карты". Эта фраза диктатора быстро стала мемом.