Лукашенко вспомнил о картах — теперь с "центрами принятия решений"
Белорусский диктатор Александр Лукашенко начал угрожать странам Европы ударами по "центрам принятия решений". Беларусь якобы уже нашла их на военных картах, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Об этом Лукашенко заявил на выступлении в честь Дня независимости Беларуси.
Диктатор рассказал, что страны Европы якобы "кладут свою голову на ядерную гильотину и рассчитывают, что отделаются малой жертвой".
"Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах", - добавил Лукашенко.
По его словам, если государственность и независимость российского и белорусского народа окажутся под реальной угрозой, то "ответ будет адекватным".
"Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу", - пригрозил диктатор.
Стоит заметить, что ранее Лукашенко, пытаясь оправдать полномасштабную войну против Украины, "прославился" своим обещанием "показать, откуда нападение на Беларусь готовилось". Это произошло во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 11 марта. Для этого самопровозглашенный президент Беларуси "даже привез с собой в Москву карты". Эта фраза диктатора быстро стала мемом.