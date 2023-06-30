Российский олигарх Лисин перевел ключевые активы с Кипра в Абу-Даби − Bloomberg

Российский олигарх Владимир Лисин, состояние которого оценивается в около 23 млрд долл, перевел свои доли в "Новолипецком металлургическом комбинате" и "ПГК" с Кипра в компании в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам источников агентства, Лисин перевел свои доли в ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и АО "Первая грузовая компания" ("ПГК") с Кипра в компании специального назначения Serenity II Holdings и Nebula II Holdings в Абу-Даби.

Представитель металлургической компании подтвердил эту информацию.

"Большая часть состояния Лисина происходит от его 79,3% акций Новолипецкого металлургического комбината, производителя металла, акции которого котируются на бирже. По состоянию на декабрь 2022 года он владел акциями через кипрскую холдинговую компанию Fletcher Group Holdings" , - пишет агентство.

"После вторжения РФ в Украину российские олигархи потянулись в Объединенные Арабские Эмираты, привлеченные низкими налогами, международными связями и относительной открытостью их состояния, что контрастирует с большей частью остального мира.

С другой стороны, российское правительство поощряет богачей возвращать свои деньги домой, предлагая низконалоговые внутренние "оффшорные" зоны и повышая стоимость хранения активов в традиционных убежищах, таких как Кипр или Мальта. Хотя сначала этот вариант выбрали немногие, сейчас он также приобретает популярность, поскольку лавина санкций оставила состоятельных россиян со все меньшим набором возможностей управлять своим богатством" , - добавляет издание.

Лисин не находится под санкциями США, Великобритании или ЕС.