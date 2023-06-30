Путин пытается восстановить авторитет, но безрезультатно – Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин пытается восстановить свой авторитет после мятежа, устроенного ЧВК "Вагнер", однако его попытки "дают трещину", сообщает Новое время.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, в силовых РФ ведомствах разгорелась вражда.

Также оппоненты министра обороны Сергея Шойгу из спецслужб активизировали внутренние призывы к его отстранению.

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин публично критиковал Шойгу в течение нескольких месяцев за отсутствие успеха во вторжении в Украину.

23 июня Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.