Опрос: Зеленскому доверяют 80% украинцев, ВСУ – 95%

По состоянию на май 2023 года украинцы на 95% доверяют Вооруженным силам и на 80% доверяют своему президенту Владимиру Зеленскому, сообщает Украинская правда.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, опубликованного 30 июня.

"95% украинцев доверяют ВСУ и 80% - президенту Зеленскому. И хотя значительная часть внимания международных СМИ была сосредоточена на запросах Украины относительно дополнительного вооружения и оборудования к ее партнерам, украинцы не просто хотят сильной армии - они хотят сильной и инклюзивной демократии.

В мае 2023 года 94% украинцев сообщили, что важно, чтобы Украина стала полноценно функционирующей демократией" , — говорится в сообщении.

Социологи сообщают, что в течение нескольких лет задавали этот вопрос, но никогда не видели такого результата: "Для сравнения, в декабре 2021 года, только 76% украинцев сказали, что "важно" или "очень важно", чтобы Украина стала полноценно функционирующей демократией".

Кроме того, поддержка вступления в НАТО и ЕС также находится на рекордно высоком уровне.

Так, в мае 2023 года 92% сообщили, что хотят, чтобы Украина стала членом ЕС, а 89% сообщили, что хотят стать членом НАТО.

Кроме того, 73% заявили, что международные организации, западные страны или международный бизнес должны играть главную роль в надзоре за процессом восстановления Украины.

После более чем года войны и зверств украинцы не верят, что Россия будет вести переговоры добросовестно. За пять месяцев войны в мае 2022 года 59% респондентов были открыты к мирным переговорам с Россией. К маю 2023 года количество тех, кто выступает за переговоры, снизилось до 33%, а тех, кто выступает против переговоров, выросло до 63%.

Также украинцы уверены в способности страны искоренить коррупцию. Украинцы доверяют борьбе с коррупцией своей власти в лице НАБУ.

Несмотря на непрекращающиеся ночные бомбардировки - особенно Киева в течение последних нескольких месяцев - моральный дух украинцев и вера в победу остаются неизменными.

Сейчас украинцы ожидают, что война продлится дольше, но их мораль и вера в победу остаются неизменными.

В мае 2023 года 47% респондентов ожидали еще по крайней мере 6 месяцев войны, по сравнению с 18% в мае 2022 года. В последнем опросе 44% сказали, что потеряли друзей и семью, по сравнению с 20% в мае 2022 года.

За последний год количество оптимистично настроенных в будущее оставалось практически неизменным. Когда попросили назвать причину их оптимизма, больше всего вспомнили "победу".