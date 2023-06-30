ООН выделит $115 миллионов на очищение океанов

Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО) совместно с партнерами, включая ЮНЕСКО, Европейский банк реконструкции и развития и Банк развития Латинской Америки, будут реализовывать инициативу "Чистые и здоровые океаны", на которую выделяется 115 миллионов долларов в грантах, сообщает Укринформ.

"Вместе мы можем переломить ситуацию с загрязнением (океанов – ред.) и добиться того, чтобы производство, питание, окружающая среда и качество жизни стали лучше" , – сказал генеральный директор ФАО Цюй Дуньюй.

Инициатива "Чистые и здоровые океаны" направлена на борьбу с загрязнением океанов посредством политических инноваций, инвестиций в инфраструктуру и экологических решений.

В рамках программы также будут составлены карты наземных источников загрязнения океана, которые позволят лучше понять последствия недостатка кислорода.

Отмечается, что с 1950-х годов океаны потеряли почти 2% кислорода, в результате чего образовались "мертвые зоны", в которых не хватает кислорода для поддержки жизни.

Главные причины недостатка кислорода – загрязнение воды органическими отходами животноводства, удобрениями, неочищенными сточными водами.

Из-за нехватки кислорода происходит массовая гибель коралловых рифов, миграция ценных видов прибрежных рыб, снижается количество многих морских жителей.