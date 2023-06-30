Олигарх Фукс получил вид на жительство в Британии − Guardian

Олигарх Павел Фукс, который заработал состояние в России и находится под украинскими санкциями, имеет вид на жительство в Великобритании после получения специальной визы для богатых в 2012 году, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет The Guardian.

"Гражданин Украины Павел Фукс, который попал под санкции в 2021 году, также находится под следствием за мошенничество и уклонение от уплаты налогов в своей стране.

Но The Guardian установила, что Фукс, известный как завсегдатай эксклюзивного ресторана в Мейфейре, получил так называемую золотую визу в 2012 году, а затем бессрочный вид на жительство в Великобритании в 2017 году" , - говорится в материале.

"Он действующий на сегодня" , - сказал его представитель.

Все обвинения против Фукса в Украине "являются исключительно политическими и не подтверждены судебными решениями", заявил пресс-секретарь, добавив, что его адвокаты "оспаривают санкции и обвинения в суде".

ЕС, США и Великобритания не накладывали ограничений на Фукса. Это означает, что как резидент Великобритании он может вести бизнес в Британии и путешествовать в Лондон и обратно, пишет газета.

Первую визу 2012 года Фукс получил по программе для инвесторов первого уровня, которая предоставляла право на проживание в Великобритании богатым иностранцам, готовым инвестировать не менее 1 млн фунтов стерлингов. В первые годы существования этой схемы она не вызвала особого интереса.

По меньшей мере 10 российских олигархов, которые позже попали под санкции Великобритании, воспользовались схемой "золотых виз", о чем в январе сообщила министр внутренних дел Суэлла Браверман, добавляет The Guardian.

"То, что украинский бизнесмен, которого украинские правоохранительные органы обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, которому запрещен въезд в США и на которого украинское правительство наложило санкции за пророссийскую деятельность, пережидает войну в роскоши в Великобритании, является чрезвычайным во многих отношениях" , - заявила исполнительный директор кампании Spotlight on Corruption Сьюзан Хоули.

"Существуют серьезные вопросы, требующие ответов относительно того, какие шаги предпринимает Великобритания для пересмотра визы Фукса и сотрудничества с украинскими правоохранительными органами для расследования его активов здесь, в Британии" , - добавила она.

Правительство Великобритании не комментирует выдачу визы Фуксу, но пресс-секретарь заявил:

"Правительство закрыло визу первого уровня (для инвесторов), и мы продолжаем бороться с грязными деньгами здесь, в Великобритании, в том числе с теми, которые связаны с российским государством".