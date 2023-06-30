Переходное правительство Мали выплатило ПВК "Вагнер" более $200 миллионов – США

Администрация США разоблачила информацию о том, что переходное правительство Мали выплатило ППК "Вагнер" более $200 миллионов, однако присутствие российских наемников лишь усугубило ситуацию безопасности в стране, сообщает Укринформ.

Об этом заявил в пятницу во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"По нашей информации, с конца 2021 года переходное правительство Мали выплатило ПВК "Вагнер" более $200 миллионов" , - отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что эти средства, несомненно, можно было бы лучше направить на удовлетворение гуманитарных потребностей, надлежащего управления и проектов развития в стране.

"Да, несмотря на выплаты этих сотен миллионов, "Вагнер" не улучшил ситуацию безопасности" , - продолжил Кирби.

В этом контексте он подчеркнул, что количество террористических атак и насильственных преступлений в центральном регионе страны фактически увеличилось. А сама группа "Вагнера" способствовала еще большему кровопролитию.

Кроме того, Кирби указал на усилия ПИК "Вагнер", направленные на вытеснение миротворческой миссии ООН из Мали, мешающей интересам российских наемников.

"В отчете ООН за май 2023 года говорится, что вооруженные силы Мали в сопровождении ПИК "Вагнер" убили 500 мирных жителей в селе Мура в марте 2022 года" , - напомнил Кирби.

В то же время переходное правительство Мали в начале этого месяца отменило согласие на размещение в стране интегрированной стабилизационной миссии ООН MINUSMA и настаивало на немедленном уходе из миротворцев Мали.

"Это не так широко известно, но Пригожин помогал спланировать этот процесс вывода в интересах группы "Вагнера". Фактически мы знаем, что высокопоставленные малийские чиновники работали непосредственно с представителями Пригожина, чтобы заявить генсеку ООН о том, что Мали отозвала согласие на миссию MINUSMA" , – отметил представитель Белого дома.

По его словам, вывод миссии ООН лишь усугубит экономические трудности в стране и внутреннюю и региональную нестабильность.