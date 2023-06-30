РФ вербует граждан Казахстана для участия в войне против Украины

На территории Казахстана зарегистрировали попытки вербовки местных жителей на территорию Российской Федерации для участия в войне против Украины, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Костанайской области Казахстана.

"В последнее время в социальных сетях активно публикуются материалы, связанные с войной РФ против Украины. При этом часть из них сопровождается приглашением граждан Казахстана к участию в войне, провокационными словами и явно ложной информацией с признаками оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон" , - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что некоторые пользователи социальных сетей, в частности граждане Казахстана, публично комментируют происходящие события, размещают сепаратистские призывы относительно целостности территории страны.

"Кроме того, в нашем регионе были зарегистрированы попытки вербовки местных жителей на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте на Украине" , - добавили в прокуратуре.

Силовики напомнили, что эти действия запрещены Конституцией Казахстана, международно-признанными правовыми документами, участницей которых является Казахстан. Гражданам Казахстана, которые отправятся воевать против Украины, может грозить наказание вплоть до 10 лет тюрьмы.