Вокруг ЗАЭС нет признаков увеличения радиоактивного фона – Белый дом

Администрация президента США продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг оккупированной россиянами Запорожской атомной станции и отмечает, что на пятницу признаков повышения радиации или других критических показателей не выявлено, сообщает Укринформ.

Об этом заявил в пятницу во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы имеем возможность мониторинга вокруг электростанции, до сих пор не видевших признаков повышения уровня радиоактивности, или других факторов для беспокойства в этой связи" , — отметил представитель администрации США.

В то же время он подчеркнул, что позиция США остается неизменной: атомная электростанция, даже неработающая, не может быть местом для проведения боевых действий, поскольку это несет угрозу всем вокруг.

"Россия не должна быть там, и если откровенно, то им нечего делать и в Украине" , – подчеркнул представитель Совета нацбезопасности США.

Он также отметил, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают развитие событий вокруг Запорожской АЭС и регулярно контактируют с МАГАТЭ.