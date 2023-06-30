Решения по ATACMS или кассетным боеприпасам еще нет — Милли

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли объяснил, что вопрос предоставления Украине вооружений вроде дальнобойных ракетных систем ATACMS решает президент, и пока такого решения он не принял, сообщает Европейская правда.

Об этом Милли заявил в пятницу во время дискуссии в Национальном пресс-клубе.

Комментируя вопрос изменения позиции администрации Джо Байдена о предоставлении Украине ATACMS или истребителей F-16, генерал пояснил, что речь идет о "постоянном процессе пересмотра решений".

"Мы это обсуждаем совместно с украинской стороной и союзниками в Европе, в частности в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это постоянный процесс принятия решений. И, как уже говорил президент, обсуждаются все эти вещи. По состоянию на сейчас решения нет" , – добавил Милли.

Отдельно топ-генерал США остановился на вопросе предоставления Украине кассетных снарядов, или усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM)