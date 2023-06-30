В Эстонии учителей будут штрафовать за преподавание на русском

В Эстонии подняли штрафы для учителей, которые не владеют государственным языком и продолжают использовать русский. Теперь школу смогут оштрафовать на 10 тысяч евро, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом заявил координатор перехода на эстоноязычную учебу Министерства образования Ингар Дуболазов.

"Кроме того, Языковой департамент начнет проверять уровень владения учителями эстонским языком, посещая их уроки" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальный размер штрафов, которые Языковой департамент мог назначать учителям и школам, где не выполняются языковые требования, составлял 640 евро.

Ингар Дуболазов сказал, что новый размер штрафа распространяется на юридических лиц, это будет иметь действие.

По мнению мэра Нарвы Катри Райк, повышение размера штрафов является хорошим сигналом для городских чиновников, многие из которых не понимают важности образования на эстонском языке.

"Понятно, когда штраф большой, - сейчас 600 евро, это было смешно, это местное самоуправление с легкой руки платило, - но 10 000, когда у тебя пять директоров, тогда у тебя 50 000, и я думаю, здесь горсовет начинает думать, что надо делать" , - сказал Райк.

Языковой департамент также получит больше рычагов влияния. Если до сих пор сотрудники ведомства могли оценивать уровень эстонского языка учителей на основе интервью, то с нового учебного года они получат право ходить и проверять, что на самом деле происходит на уроках.

Генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск сказал, что он не доволен уровнем владения эстонским языком выпускников начальной школы и даже гимназии. Также по данным Языкового департамента, в Эстонии насчитывается около 2500 педагогов, которые в недостаточной степени владеют эстонским языком.