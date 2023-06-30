Макрон обвиняет соцсети в разжигании насилия во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал социальные сети к большей ответственности на фоне масштабных беспорядков, вызванных гибелью 17-летнего подростка от рук полицейского несколькими днями ранее, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Politico.

После кризисного заседания правительства в пятницу днем Макрон заявил, что "насильственные собрания", связанные с гибелью 17-летнего подростка, и "своеобразная имитация насилия" организовывались в социальных сетях.

Он обвинил молодежь, которая участвовала в беспорядках, в том, что она оторвана от реальности и "живет в видеоиграх, которые их опьянили".

Президент Франции призвал технологические компании удалять насильственный контент и предоставить правоохранительным органам информацию о протестующих, которые используют социальные сети для разжигания беспорядков.

"Я ожидаю, что эти платформы будут ответственными" , – сказал Макрон.

Французский телеканал BFMTV провел исследование, которое показало, что некоторые соцсети, например TikTok, продвигали видео с хэштегами, связанными с насильственными акциями, а в полиции подтвердили, что протесты координировались через мессенджеры типа WhatsApp и Telegram.

В пятницу вечером представители французского правительства должны были встретиться с представителями социальных сетей и призвать последних к сотрудничеству.

Напомним, протесты спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля.

Беспорядки начались с вечера вторника и каждой следующей ночью расширялись на новые города.