ISW: Россиянам не удается вытеснить защитников из-под Антоновского моста

Российские войска не смогли вытеснить очень небольшие украинские, до 70 человек, с их укрепленных позиций под восточным пролетом Антоновского моста, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

"Милблогеры жалуются, что российское военное командование слепо приказало российским войскам отвоевать территорию под пролетом Антоновского моста на восточном берегу, что привело к значительным потерям среди российского личного состава и бронетехники из-за обстрелов со стороны украинской артиллерии и дистанционно установленных мин".

Оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер" по восточному пролету Антоновского моста 30 июня, хотя масштабы повреждений пока неизвестны.

Некоторые милблогеры утверждали, что в результате удара была повреждена достаточная часть пролета моста, чтобы украинские войска не могли использовать его в качестве прикрытия, тогда как другие жаловались, что в результате удара мост был поврежден лишь частично и что российская пехота возобновила попытки зачистки украинских позиций в других местах в этом районе.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска консервируют ракеты "Искандер" из-за их недостатка, подчеркнув странность того, что российские войска применили одну из них против подразделения легкой пехоты численностью 70 человек на подступах к уже разрушенному мосту.

Также некоторые милблогеры утверждали, что российские войска использовали термобарические артиллерийские системы ТОС-1А, дефицитный актив на уровне военного округа, для нанесения удара по украинским позициям под мостом после удара "Искандеров".

Один из блогеров пожаловался, что российский 8-й артиллерийский полк (22-й армейский корпус Черноморского флота) не имеет достаточно боеприпасов для нанесения ударов по украинским позициям.

30 июня президент России Владимир Путин присвоил 8-му артиллерийскому полку почетное звание "гвардейского", хотя это не поможет полку вытеснить украинские войска.