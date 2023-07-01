Генштаб: На трех направлениях продолжаются тяжелые бои

Поражены 6 районов сосредоточения противника и 3 склада боеприпасов, сообщает Деловая столица.

В Генштабе ВСУ обнародовали оперативные данные по состоянию на утро 1 июля.

Прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск, военных и гражданских инфраструктурных объектах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В частности, в результате ракетного удара крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-К" по школе в Сергеевке Донецкой области — 2 гражданских человека погибли и 6 ранены, школа полностью разрушена. В результате обстрела российскими оккупантами жилого дома в Антоновке на Херсонщине получила ранение семья с ребенком. В общей сложности повреждено около 30 гражданских жилых домов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, под огонь попали Красные Лозы, Гремяч, Богданово Черниговской области; Волфино, Константиновка, Басовка Сумской области и Гатище, Огурцово и Дворичанское в Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил бесполезные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки, Котляровки и Берестового Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении, в течение суток, противник проводил наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменское, Раздолевка и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил бесполезные наступательные действия в районах Богдановки и Хромового. Нанес авиационные удары в районах Торецкая и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Марково, Ивановское, Александро-Шультино и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Бердичи, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар возле этого города. Совершил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности Красногоровки, Марьинки, Георгиевки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатного и Золотой Нивы. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, пострадали Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленко, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался провести наступательные действия в районе Ровно, понес потери. Нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Дудчаны, Антоновка, Херсон, Степановка, Днепровское Херсонской области.

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, все чаще самовольно покидающих боевые позиции. В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области отказались участвовать в боевых действиях. Имеющееся в подразделении вооружения российские отказники вывели из строя.

Вместе с тем, российские оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита". Так, в населенном пункте Тополовка Херсонской области российское военное командование расселяет своих военнослужащих в частных домах, в которых проживает гражданское население.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ противника.