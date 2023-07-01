В Украине официально закончился карантин введенный из-за COVID-19

В субботу, 1 июля, в Украине приостанавливает свое действие карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. Он продлился 1193 дня, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании Кабмина рассказал, что благодаря внедрению карантина удалось наладить механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны.

"Сегодня наши врачи и медсестры не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны. Снова делают невероятную работу и демонстрируют чрезвычайный героизм" , - отметил Шмигаль.

При этом в Министерстве здравоохранения сообщили, что проводили аудит нормативно-правовой базы (в частности, анализ норм более чем в 60 законах и 100 постановлениях, введенных и адаптированных к пандемии). Кроме этого, благодаря рекомендациям ВОЗ, COVID-19 был перенесен из чрезвычайной к постоянной проблеме здравоохранения.

Это означает, что COVID-19 будет являться частью случаев гриппа и ОРВИ, которые регистрируются каждый год в осенне-зимний период.

Также известно, что до конца 2024 г. подтверждены поставки вакцин по международной инициативе COVAX. Поэтому прививки против COVID-19 останутся бесплатными и доступными.

Пандемия COVID-19

В марте 2020 года стало известно о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Кабмин 20 марта 2020 ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

В течение трех лет карантин продлевали множество раз, все время то ослабляя, то усиливая ограничения. По состоянию на 1 июля 2023 г. он длится 1193 дня.

Позже в Украине была введена вакцинация от COVID-19. За это время в Украине было сделано 35 миллионов прививок против коронавируса.

По данным ВОЗ, жертвами заболевания за прошедшие три года и несколько месяцев стали около 20 миллионов человек. В Украине с начала пандемии коронавируса скончались более 6000 человек.

Отмена статуса пандемии

Напомним, 5 мая 2023 года председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о завершении действия чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, объявленной из-за коронавирусной инфекции в марте 2020 года.

Ранее глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав рассматривает возможность отмены карантинных ограничений. По его словам, власти уже начали пересматривать постановление Кабмина, согласно которому в Украине действует карантин. И в скором времени начнется подготовка к отмене этого постановления, поскольку оно влечет не только противоэпидемические ограничения, но и действия, связанные с субъектами хозяйствования во время карантина.

При этом карантинные нормы в Украине фактически перестали выполнять с началом войны 24 февраля 2022 года.