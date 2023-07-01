Папа Римский Франциск: войне в Украине, похоже, не будет конца

Похоже, гуманитарная мирная миссия Ватикана провалилась, сообщает Деловая столица.

Папа Римский Франциск предупредил, что войне в Украине, похоже, не будет конца. К такому выводу понтифик пришел после того, как его посланник мира завершил трехдневные переговоры в Москве.

"Трагическая действительность этой войны, которая, кажется, не имеет конца, требует от всех творческих усилий, чтобы представить и проложить пути мира" , — сказал Франциск религиозной делегации от Константинопольского Патриарха.

В дальнейшем заявлении Ватикан сообщил, что посланник Папы, итальянский кардинал Маттео Дзуппи завершил свои консультации в Москве, где встретился с одним из советников президента Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

"Визит был направлен на выявление гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть дорогу к миру" , — говорится в заявлении.

В Ватикане добавили, что будут сделаны дальнейшие шаги в этом направлении, однако не сообщили детали.

Франциск неоднократно призвал прекратить российское вторжение в Украину, уничтожившее украинские села и города, повлекшее гибель десятков тысяч человек и выгнало миллионы из их домов.