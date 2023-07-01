Какие бесплатные услуги можно получить у семейного врача: список

В Украине каждому пациенту, заключившему декларацию с семейным врачом, гарантируется предоставление определенных бесплатных медицинских услуг, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве отметили, что все эти услуги входят в Программу медицинских гарантий (ПМГ). Оплату услуг, предоставленных каждому пациенту, который подписал декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом (именно они оказывают первичную медицинскую помощь), производит Национальная служба здоровья (НСЗУ).

Медицинские учреждения получают деньги по определенному тарифу ежемесячно. Так действует принцип "деньги ходят за пациентом".

В частности, врачи первичного звена медицинской помощи бесплатно для пациента предоставляют следующие услуги:

наблюдение в динамике за состоянием здоровья пациентов, в том числе - с хроническими заболеваниями;

профилактические осмотры;

диагностика и лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений патологических, физиологических (во время беременности) состояний;

медицинское наблюдение за детьми;

вакцинирование детей и взрослых по Национальному календарю прививок;

наблюдение за неосложненной беременностью;

направление к специалистам узкого профиля;

оформление рецептов на лекарства, в том числе е-рецептов по программе "Доступные лекарства";

направление на анализы;

быстрые тесты на беременность, тропонины, ВИЧ, вирусные гепатиты;

измерение давления, веса, роста, окружности талии;

электрокардиограмма;

предоставление определенных видов паллиативной помощи;

оформление справок, листков нетрудоспособности;

проведение скрининга на наличие расстройств психики и поведения пациента.

А еще семейные врачи помогут наладить режим сна и питания. Также с их помощью можно преодолеть ряд психологических проблем.

В Минздраве отметили, что значительное количество заболеваний можно вылечить на уровне первичного звена. Но для этого необходимо своевременно обратиться за помощью к врачам.