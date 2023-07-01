ОВА: Оккупанты на Луганщине хотят из школьниц готовить медсестер
В школах на оккупированной части Луганской области россияне хотят готовить в школах медицинских сестер, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Луганская ОВА.
По данным военной администрации, с сентября в школах так называемой "ЛНР" в программу включат предмет "Защита Родины".
Также оккупанты хотят готовить из детей медсестер, добавили в ОВА.
"Кроме того, в Минобразования РФ формируют новую учебную программу для девочек школьного возраста, которая предусматривает готовить из них санитарных инструкторов.
Не портных или поваров, не дизайнеров или программистов, а медицинских сестер для военных формирований".