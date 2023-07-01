Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Соответствующие распоряжения были опубликованы в пятницу, 30 июня. Зеленский уволил сразу четырех глав районов Киева:

Сергей Коваленко уволен с должности главы Подольской районной администрации;

Павел Бабий - с должности главы Днепровской районной администрации;

Сергей Павловский - с должности главы Святошинской районной администрации;

Дмитрий Ратников - с должности главы Деснянской районной администрации.

Также президент провел чистки глав администраций в нескольких областях, в частности:

Татьяну Сизон уволили с начала главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области;

Александра Хомича - с должности главы Житомирской районной государственной администрации;

Людмила Мерзолюк - с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.

Кроме того, президент назначил Игоря Ковердягу главой Головановской районной государственной администрации Кировоградской области.

Скандал с укрытием в Киеве

Напомним, в начале июня в Деснянском районе столицы погибли три человека. Они пытались попасть в укрытие во время ракетного удара РФ, однако оно оказалось закрытым.

После этого в Киеве и по всей Украине начали проверять состояние укрытий. Треть бомбоубежищ в столице оказалась непригодной.

Президент Владимир Зеленский после проверки укрытий в Украине анонсировал кадровые решения, а в правительстве заявили, что их уже готовят.