По взяткам судей предлагают лишать свободы на срок от 10 до 15 лет, а также периодически проверять судей на полиграфе, сообщает Деловая столица.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ускорении судебной реформы и преодолении коррупции в судах.

Вот что предлагают:

▪за взятки судей отправлять в тюрьму на срок от 10 до 15 лет;

▪ усилить роль института суда присяжных;

▪Высшему совету правосудия проверить всех судей Верховного Суда на предмет дисциплинарных проступков и проверить законность происхождения их имущества;

▪️периодически проверять судей на полиграфе – и это должно быть условием при подборе кандидатов на должность судьи.